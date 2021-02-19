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Так вакцинация в Украине будет? Шмыгаль дал ответ

19 февраля, 10:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Не только Украина, но и многие страны ЕС столкнулись с проблемой смещения сроков поставок вакцин

В Украине не началась вовремя вакцинацию от COVID-19, но премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что вакцинальной кампании ничего не грозит –препараты поступят в конце месяца или начале марта. Просто немного сместились сроки. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Он заверил, что украинцы в ближайшее время будут обеспечены качественными и безопасными вакцинами. Премьер отметил, что правительство и Минздрав сделали все необходимое для поставки препаратов уже в феврале.

При этом глава правительства подчеркнул, что не только Украина, но и многие страны Евросоюза столкнулись с проблемой смещения сроков поставок вакцин.

"Смещенные сроки существенно не повлияют на вакцинальную кампанию – она начнется в ближайшее время. Законтрактованы партии вакцин, которых будет в достаточном количестве. Мы рассчитываем на первые партии в феврале … Уже в конце февраля – в начале марта в Украину поступят первые партии Pfizer BioNTech в количестве 117 тыс. доз – это последняя информация", – сказал Шмыгаль.

Напомним, изначально в Украине планировали начать вакцинацию с 15 февраля, но поставка препарата сорвалась. Позже стало известно, что в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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