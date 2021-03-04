Так Шмыгаля увольняют или нет? Премьер дал четкий ответ

Слухи о возможной отставке главы правительства ходят уже не первый месяц

Премьер-министр Денис Шмыгаль разбил в пух и прах все слухи и домысли о его возможной отставке во время пресс-конференции по итогам года работы его правительства.

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Журналист указала на слухи о якобы готовящейся отставке Шмыгаля и что на Банковой уже ищут замену, на что премьер ответил: "Со мной никаких разговоров об отставке не было в течение последнего и всего времени (с момента вступления в должность)".

"Не читайте телеграм-каналы. Там слухи, сплетни. Официально, когда информация будет, мы ее официально озвучим", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", еще осенью в Сети появились слухи о возможно отставке премьера. Однако, как оказалось, эти домысли не имели под собой никаких оснований. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что такие слухи могут появляться по той причине, что Шмыгаль "кому-то невыгоден".

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