"Так мы еще никогда не работали": Зеленский о новом формате Украины и Турции

Президент Владимир Зеленский встретился на Банковой с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны этой страны Хулуси Акаром. Об этом сообщает Офис главы государства.

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Он поблагодарил Турцию за неизменную позицию по Украине и непризнание оккупации Крыма Россией. Также президент сообщил о начале нового двустороннего сотрудничества Украины и Турции в формате "Квадрига" относительно вопросов безопасности.

"Мы считаем, что это исторический момент. В таком формате наши страны никогда не работали. Я поздравляю и Украину, и Турцию с началом формата "Квадрига", в котором мы можем двигаться быстрее вперед", – сказал Зеленский и поблагодарил Турцию за готовность принять участие в Крымской платформе.

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В свою очередь турецкие министры подтвердили, что официальная Анкара будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины на всех платформах, а также в дальнейшем активно защищать права крымских татар в оккупированном Крыму и помогать в освобождении тех, кого захватила в плен Россия.

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Зеленский с Чавушоглу а Акаром обсудили военно-техническое сотрудничество и подтвердили договоренность о проведении заседания Стратегического совета высокого уровня в начале 2021 года.

Напоследок Зеленский пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский и Эрдоган встречались в феврале этого года в Киеве. По итогам переговоров стало понятно, что с сотрудничеством в военной сфере все в порядке, а Зона свободной торговли – в перспективе.

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