Сытник будет управлять НАБУ до выборов нового директора – Офис президента

Законность деятельности самого Бюро под вопрос не ставится

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, назначение которого КСУ признал неконституционным, будет исполнять свои обязанности, пока не будет проведен конкурс на замещение его должности.

Реклама

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро, мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", – говорится в заявлении.

Отмечается, что у президента приняли к сведению решение Конституционного суда и попрекнули кадровой политикой команду предшественников.

"Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто – спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности. Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа. Тем более в решении четко подчеркнуто, что сам факт неконституционности назначения директора НАБУ, по мнению КС, не отменяет действия и способности самого Национального антикоррупционного бюро Украины", – подчеркивают в ОП.

Реклама

Также в Офисе выразили надежду, что руководство НАБУ, организует работу с учетом решения КС, чтобы оперативная и следственная деятельность не останавливалась.

"Для нас крайне важен лишь один приоритет – жесткая и непримиримая борьба с коррупцией на всех уровнях с обязательным результатом", – резюмируют у президента.

Как известно, накануне Конституционный суд постановил, что у президента нет конституционных полномочий назначать директора НАБУ. Суд начал рассматривать дело в июле, поводом для рассмотрения вопроса стало представление 51 народного депутата.

В НАБУ заявили, что решение Конституционного суда не может автоматически уволить Сытника, поэтому он останется на должности.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама