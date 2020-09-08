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"Связывались с Россией": Зеленский прокомментировал эскалацию на Донбассе

8 сентября, 12:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На днях боевики устроили обстрел и убили украинского воина

Президент Владимир Зеленский прокомментировал срыв перемирия на Донбассе и убийство украинского военного, заявив, что Россия должна соблюдать договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом он сказал на брифинге во время визита в Сумы.

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Журналистка спросила главу государства, почему не было его реакции на эскалацию ситуации на Донбассе и гибель украинского воина, на что он ответил: "Мы сразу же отреагировали – есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со СМИ, потому что наша задача защищать не одного человека, а 40 миллионов".

"Что касается тех нарушений (перемирия)… Скажу откровенно – это самая трудная на сегодняшний день работа сохранять жизнь наших украинцев. Поверхностно на эту тему я не могу общаться, потому что я глубоко в этой теме … Что касается режима тишины 42 дня… Режим тишины сохранялся до той провокации, которая забрала жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел, и не только, соединялись с Российской Федерацией, которая должна держать договоренности, которые были на уровне Трехсторонней контактной группы. Было много срочных совещаний касательно этой провокации. Много чего делается и сделано – как военными, так и разведчиками. Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтоб избежать большого количества раненых и погибших. Другого варианта, чтобы сохранить жизнь людей, я, честно говоря, не вижу", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 сентября боевики дважды атаковали украинские позиции, тогда погиб военный. Это произошло в районе Причепиловки. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за обстрелов на Донбассе. Он назвал действия поддерживаемых Россией боевиков провокационными и "очевидными попытками сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом". Однако позже стало известно, что российский МИД отложил разговор Кулебы с Лавровым из-за визита российского министра в Сирию.

В свою очередь в Кремле отреагировали на срыв перемирия на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве "обеспокоены" действиями боевиков, а также рассказал, как продвигаются дела по "нормандской встрече".

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Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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