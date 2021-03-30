Нет желающих на это место – год Степанову на посту главы МОЗ, почему его до сих пор не сняли

"Сегодня" анализировал успехи и провалы чиновника, которого пандемия COVID-19 сделала самым главным в правительстве

Максим Степанов занял кресло министра здравоохранения, когда в стране уже ввели первый локдаун. Верховная Рада проголосовала за нового министра со второй попытки. А за этот год Степанова трижды хотели снять с должности министра. Мы разбирались, за что можно хвалить и за что критиковать Максима Степанова по итогам первого года его работы.

"Задача минимум выполнена"

Реклама

Предшественник Степанова Илья Емец продержался на должности 26 дней. До этого Минздрав пять месяцев возглавляла Зоряна Скалецкая. То, что Максим Степанов год удержался на должности, которая у нас как пороховая бочка, уже большое достижение, считает политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Собственно, о проблемах. Украинцы должны были получить вакцину против COVID-19 едва ли не первыми в мире. Ещес июня 2020-го министр уверял всех, что переговоры идут с ведущими производителями. А в итоге, вакцину мы получили последними в Европе и благодаря посредникам – Crown Agents.

С начала пандемии в Украине так и не развернули тестирование. По числу тестов страна как пасла, так и пасет задних. Хотя министр уверял, что до декабря 2020 года будут тестировать 100 тысяч человек в сутки. Максимум, который достигался – 57,8 тыс. тестов за день.

"Здесь вопрос в том, насколько министр контролирует свое министерство. Очевидны постоянные сбои. Сейчас система работает с проблемами, но работает. Если бы масштабы заболеваемости как сегодня были год назад – это была бы катастрофа. Оценки очень неоднозначны, больше критические. Но система держится на плаву", – говорит Фесенко.

Реклама

Из-за того, что нет стратегии на самом высоком уровне, то ничего позитивного не происходит, отмечает Константин Надутый, зампредседателя Всеукраинского врачебного общества.

"Мы не знаем всех условий, в которых Степанов работает. Ничего не произошло, поскольку министр вынужден реагировать на COVID-19 и на самом верхнем уровне нет стратегии. Поэтому и в борьбе с коронавирусом – хаос. Никаких побед. Сплошное фиаско в системе здравоохранения. Из хорошего можно назвать качество коммуникаций на уровне Минздрава. Появился институт специалистов, с которыми он советуется, но, к сожалению, до уровня аппарата это плохо доходит. Есть еще локальные достижения, но к сожалению, системный результат мы еще не можем оценить", – говорит Надутый.

Степанов не контролирует Минздрав?

Также, по мнению экспертов, минус Степанова в том, что у него так и не сформировалась команда, которая управляла бы Минздравом. Более того, она и не могла сформироваться, отмечает Надутый.

"Кадровая политика Минздрава полностью находится вне влияния Максима Степанова. Без команды сделать что-то практически нереально. Не знаю, сколько людей ему подчиняются и кому он может доверять, но это точно не половина министерства. Поэтому при отсутствии политических задач собрать команду и достичь результата практически невозможно", – говорит Константин Надутый.

Министр Степанов провалил вакцинацию, а также и тесты на COVID, но система при нем держится на плаву. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Пока министерство возглавляла Ульяна Супрун, некоторые функции Минздрава отдали другим органам. Например, Минздрав не может самостоятельно проводить госзакупки. Финансированием больниц занимается Национальная служба здоровья, закупками – "Медицинские закупки Украины". Санэпидслужбу ликвидировали, а ее функции разделили Центр общественного здоровья и Госпродпотребслужба. Это делает Минздрав очень негибким, считает Вадим Аристов, инфекционист, стратег, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future.

Реклама

Точно так же больницы не контролируются Минздравом. Они в финансовом подчинении НСЗУ и у собственника – местных советов.

Главные обещания, которые Степанов не выполнил

Первые месяцы работы министр больше потратил на критику медицинской реформы. Максима Степанова не устроили тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивала работу больниц. Он обвинил НСЗУ в том, что из-за тарифов 50 тыс. медиков уволятся, а 300 больниц закроются.

О конфликте Максима Степанова с НСЗУ в интервью "Сегодня" рассказывала и.о. руководителя Нацслужбы Оксана Мовчан.

Поэтому Степанов обещал поднять тарифы на медуслуги. Некоторые тарифы действительно подняли, однако это нельзя назвать масштабным пересмотром тарифов. С 1 июля Минздрав изменил тарифы на три вида услуг:

тариф на экстренную медицинскую помощь будет увеличен с 11 661,24 грн до 16 393,70 грн;

тариф на медицинскую помощь при инсульте – с 19 332,31 грн до 26 947,00 грн;

тариф на медицинскую помощь при инфаркте – с 16 001,43 грн до 30 108,00 грн.

Реклама

Министру удалось перенаправить2,3 млрд грн больницам, которые должны были получить меньше финансирования, поскольку не подготовились к медреформе.

Фото: dw.com

Максим Степанов обещал финансирование медицины на уровне 6% ВВП.

"Во-первых, финансирование мы утверждаем и такая поддержка президента страны. Мы финансировать медицину будем не менее, чем на уровне 6% ВВП. Сегодня это 3%", – заявил Степанов 18 июня 2020 года.

Но по факту, наПрограмму медицинских гарантий на 2021 год выделили 2,7% от ВВП. Это деньги, которые идут на оплату медицинских услуг для украинцев.

В мае 2020 року Максим Степанов обещал восстановить Санитарно-эпидемиологическую службу. Этого тоже не произошло.

Степанов обещал до конца 2020 года обеспечить увеличение количества ПЦР-тестов на коронавирус до 100 000 в сутки. На март 2021 года максимум, которые проводили, – 57,8 тис. ПЦР-тестов.

"Думаю дальнейшая судьба министра будет зависеть от того, как дальше будет идти вакцинация и выдержит ли система пиковые нагрузки, которые ожидаются в ближайшие недели", – отмечает Владимир Фесенко.

На место Степанова пока мало желающих

При всем этом Максима Степанова несколько раз хотели отправить в отставку. Первый – на четвертый месяц его работы. В Верховной Раде опубликовали проект постановления, который поддержала треть депутатов из фракции "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и депутатских групп "За майбутнє" та "Довіра".

Тогда министра обвиняли в том, что за время локдауна больницы не подготовили к новому витку заболеваемости. Защитные костюмы для медиков Минздрав покупались по завышенным ценам и по не прозрачным процедурам, в обход госпредприятия "Медицинские закупки Украины". В добавок врачам не выплачивали обещанные 300% к зарплате. Но отставку не приняли.

Второй раз об отставке Степанова заговорили в ноябре, когда больницы были переполнены, а вместо каких-либо мер ввели карантин выходного дня. И опять ничего.

Месяц назадСтепанову опять пригрозили отставкой за срыв вакцинации. Тогда министр обещал поставку в Украину вакцины до середины февраля. По факту, ее получили в конце месяца.

Но у Степанова есть шанс остаться в кресле министра здравоохранения еще на неопределенный срок. Причина в том, что не так уж просто найти замену. Особенно пока пандемия отступать не собирается.

Напомним, Максим Степанов пообещал, что для украинцев введут ковид-паспорта. Министерство здравоохранения находится на финальной стадии разработки паспорта вакцинации. Документ смогут получить украинцы, которые сделают две прививки от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама