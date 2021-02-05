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  1. Новости политики

"Свобода слова Савика Шустера": почему закрыли три телеканала

5 февраля, 17:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гости студии также обсудят, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят введение санкций против нардепа Тараса Козака и аннулирование лицензий каналам "112 Украина", ZIK и NewsOne.

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В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы: почему из эфира исчезли телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией и почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины.

Гостями студии станут:

  • секретарь СНБО Украины Алексей Данилов;
  • вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член СНБО Алексей Резников;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук;
  • председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили;
  • лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
  • сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев;
  • народный депутат от "Европейской солидарности", спикер Верховной Рады (2016-2019) Андрей Парубий;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", председатель комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич;
  • основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон;
  • заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова;
  • главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
  • ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко;
  • политический и общественный деятель, народный депутат Украины (VI и VII созывов) Олесь Доний.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Скандал с блокировкой телеканалов: что об этом думают депутаты Рады

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

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Но вечером 4 февраля указ Зеленского о санкциях был обжалован в Верховном суде.

Видео: Сегодня

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телеканалы савик шустер санкции Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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