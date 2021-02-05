"Свобода слова Савика Шустера": почему закрыли три телеканала

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят введение санкций против нардепа Тараса Козака и аннулирование лицензий каналам "112 Украина", ZIK и NewsOne.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы: почему из эфира исчезли телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией и почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины.
Гостями студии станут:
- секретарь СНБО Украины Алексей Данилов;
- вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член СНБО Алексей Резников;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук;
- председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили;
- лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев;
- народный депутат от "Европейской солидарности", спикер Верховной Рады (2016-2019) Андрей Парубий;
- народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", председатель комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич;
- основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон;
- заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова;
- главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
- ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко;
- политический и общественный деятель, народный депутат Украины (VI и VII созывов) Олесь Доний.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Как сообщали новости "Сегодня", вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.
Но вечером 4 февраля указ Зеленского о санкциях был обжалован в Верховном суде.
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