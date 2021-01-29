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"Свобода слова Савика Шустера": Почему в Украине до сих пор нет вакцины от COVID-19

29 января, 15:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Эксперты выяснят, когда наконец-то начнется вакцинация населения

Сегодня, 29 января, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, когда наконец начнется вакцинация населения Украины.

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В ток-шоу будут обсуждать, почему в Украине до сих пор нет ни одной вакцины от COVID-19. А также затронут вопрос – нужен ли нам закон о референдуме и действительно ли украинцы смогут решать общегосударственные вопросы.

Гостями программы станут:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

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Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина";

Федор Вениславский, народный депутат, "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде;

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

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Ольга Стефанишина, народный депутат, "Голос", член комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации.

Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине;

Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);

Лилия Чуб, директор клиники семейной медицины (Дубай, ОАЭ);

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Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" (Тель-Авив, Израиль).

Смотрите новый сезон "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, 22 января стартовал новый сезон социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", в первом выпуске которого обсудили тему тарифов на газ.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Источник: Сегодня

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