"Свобода слова Савика Шустера": переживет ли бизнес карантин выходного дня

Гости программы также обсудят, когда Украина может получить вакцину от коронавируса

Сегодня в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, переживет ли бизнес карантин выходного дня.

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Кроме того, в новом выпуске будут говорить о том, стоит ли Украине рассчитывать на долгожданную вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Также обсудят азербайджанский сценарий в Карабахе и насколько реально его реализовать на Донбассе.

Гостями студии станут:

председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михаил Саакашвили ;

; министр здравоохранения Украины Максим Степанов ;

; заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская ;

; народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ;

; заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк ;

; народный депутат, "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко ;

; народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич ;

; лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий ;

; мэр Львова Андрей Садовый ;

; народный артист Украины Остап Ступка ;

; ресторатор Сергей Ситников ;

; владелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков ;

; генеральный директор сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук ;

; старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд ;

; управляющий партнер юридической компании EUCON Ярослав Романчук.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

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