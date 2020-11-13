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"Свобода слова Савика Шустера": переживет ли бизнес карантин выходного дня

13 ноября, 17:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гости программы также обсудят, когда Украина может получить вакцину от коронавируса

Сегодня в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, переживет ли бизнес карантин выходного дня.

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Кроме того, в новом выпуске будут говорить о том, стоит ли Украине рассчитывать на долгожданную вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Также обсудят азербайджанский сценарий в Карабахе и насколько реально его реализовать на Донбассе.

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Гостями студии станут:

  • председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михаил Саакашвили;
  • министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
  • заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская;
  • народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
  • заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк;
  • народный депутат, "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич;
  • лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий;
  • мэр Львова Андрей Садовый;
  • народный артист Украины Остап Ступка;
  • ресторатор Сергей Ситников;
  • владелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков;
  • генеральный директор сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук;
  • старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд;
  • управляющий партнер юридической компании EUCON Ярослав Романчук.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

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Источник: Сегодня

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