"Свобода слова Савика Шустера": переживет ли бизнес карантин выходного дня

Сегодня в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, переживет ли бизнес карантин выходного дня.
Кроме того, в новом выпуске будут говорить о том, стоит ли Украине рассчитывать на долгожданную вакцину от коронавируса в ближайшее время.
Также обсудят азербайджанский сценарий в Карабахе и насколько реально его реализовать на Донбассе.
Гостями студии станут:
- председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михаил Саакашвили;
- министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
- заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская;
- народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
- заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк;
- народный депутат, "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко;
- народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич;
- лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий;
- мэр Львова Андрей Садовый;
- народный артист Украины Остап Ступка;
- ресторатор Сергей Ситников;
- владелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков;
- генеральный директор сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук;
- старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд;
- управляющий партнер юридической компании EUCON Ярослав Романчук.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".
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