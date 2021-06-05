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Свиная голова в подъезде и воровской "общак". За что могли стрелять в замглавы АРМА

5 июня, 22:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Заместителю главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами Владимиру Павленко угрожали уже давно

Владимир Павленко / Фото АРМА

Владимир Павленко / Фото АРМА

В столице подстрелили заместителя главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) Владимира Павленко. На него напали еще несколько дней назад, но сначала информацию об этом не разглашали. Сейчас он в больнице.

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По информации из Сети, нападение произошло вблизи лесополосы. Во время утренней пробежки, около шести часов утра. Стрелок сразу убежал, а раненый мужчина еще смог самостоятельно добраться до своего дома.

В агентстве сообщают: в их сотрудника стреляли сразу несколько неизвестных, и теперь он – в безопасности.

Ранее Владимир Павленко уже заявлял о запугивании и давлении на него и его коллег. Так, полгода назад ему оставили на дверях пакет с отрезанной свиной головой, подъезд облили кровью. А еще разбивали стекло в автомобиле.

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Напомним, правоохранители расследуют факты завладения денежными средствами в особо крупных размерах сотрудниками АРМА.

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