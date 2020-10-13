Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости политики

Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

13 октября, 14:18

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Если нелегитимный президент не выполнит условия, уже 26 октября остановится вся страна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум нелегитимному президенту Александру Лукашенко, и у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования.

Реклама

Об этом политик пишет в своем Telegram-канале.

  • Лукашенко должен объявить об уходе;
  • насилие на улицах должно остановиться полностью;
  • все политзаключенные должны быть освобождены.

Тихановская добавила, что если требования оппозиции не будут выполнены до 25 октября, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в госмагазинах.

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", – обратилась Тихановская к Лукашенко.

В тренде
Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

"Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь – это больше, чем режим. Беларусь – это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", – добавила лидер оппозиции.

Реклама

Напомним, сегодня, 13 октября, с утра жители Беларуси снова начали блокировать дорожное движение в ответ на задержание протестующих против Лукашенко минувшей ночью.

Также напомним, накануне в Беларуси прошли "марши пенсионеров" – люди старшего поколения, преимущественно женщины, прошли колоннами в Минске, Бресте, Гродно и Жодино. Силовики попытались разогнать их при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Видео: news.tut.by

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты забастовка Беларусь ультиматум Александр Лукашенко Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Российская вакцина для украинцев: в
Российская вакцина для украинцев: в "Слуге народа" отреагировали на слова КачурыПолитика
"Я задам тебе пять важных вопросов": Зеленский обратился к украинцам (видео)Политика
Зеленский рассмеялся на вопрос о падении рейтингов: видео
Зеленский рассмеялся на вопрос о падении рейтингов: видеоПолитика
Геннадий Кернес стал жертвой слухов. Что говорят о здоровье мэра Харькова
Геннадий Кернес стал жертвой слухов. Что говорят о здоровье мэра ХарьковаХарьков
"Виноваты предшественники": в Укроборонпроме прокомментировали новый скандал с закупками бронетехникиПолитика
Тихановская назвала единственное требование к Путину
Тихановская назвала единственное требование к ПутинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять