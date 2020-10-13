Если нелегитимный президент не выполнит условия, уже 26 октября остановится вся страна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум нелегитимному президенту Александру Лукашенко, и у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования.

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Об этом политик пишет в своем Telegram-канале.

Лукашенко должен объявить об уходе;

насилие на улицах должно остановиться полностью;

все политзаключенные должны быть освобождены.

Тихановская добавила, что если требования оппозиции не будут выполнены до 25 октября, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в госмагазинах.

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", – обратилась Тихановская к Лукашенко.

В тренде Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

"Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь – это больше, чем режим. Беларусь – это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", – добавила лидер оппозиции.

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Напомним, сегодня, 13 октября, с утра жители Беларуси снова начали блокировать дорожное движение в ответ на задержание протестующих против Лукашенко минувшей ночью.

Также напомним, накануне в Беларуси прошли "марши пенсионеров" – люди старшего поколения, преимущественно женщины, прошли колоннами в Минске, Бресте, Гродно и Жодино. Силовики попытались разогнать их при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Видео: news.tut.by

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