Пустые банкоматы и хлеб в дефиците – что происходит после революции в Кыргызстане

Жители Бишкека рассказали, что происходит сейчас на их улицах

Спустя сутки после революции в Кыргызстане ситуация вышла на новый уровень. Как рассказали опрошенные нами жители Бишкека, после многотысячных протестов, взятия штурмом "Белого дома" и аннулирования результатов парламентских выборов, каждая из политсил начала "тянуть одеяло на себя".

"Спустя день после смены власти, началась дележка портфелей. А у обычных людей появилась тревога и неопределенность, – рассказал нам житель Бишкека Владимир. – Сегодня целый день тоже проходили митинги. Лично мне стало понятно, что многие из так называемых новых хотят стать лидерами. Ведь они понимают, что сейчас власть лежит у них под ногами и ее возьмет первым тот, кто нагнется и поднимет. А большинство людей, не имеющих отношения к политике, опасаются, чтобы страна не покатилась в пропасть".

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Еще одна жительница Бишкека рассказала нам по ее наблюдениям в столице уже более суток не работают большинство банкоматов и терминалов.

"Многие крупные магазины и торговые центры пока что приостановили свою работу, – рассказала нам Елена. – Торговля есть только в небольших магазинчиках и на базарах, но с ограничениями – продавцы принимают только наличные деньги. За эти два дня народ раскупил весь хлеб и молоко, поэтому сегодня утром такие продукты было найти сложно. Ночью в городе было много праздношатающихся молодых людей, но обошлось без погромов и мародерства. Сегодня митинги продолжаются. Кстати, в этот раз, по сравнению с прошлыми революциями, на старте оказалась люстрация. Сегодня группы молодых людей собирали подписи за люстрацию. Одни жители расценивают ситуацию как безвластие, вторые – как многовластие. Не успеваем следить, кто теперь у власти. Например, мэр, который вчера объявил себя мэром – уже не при власти, премьер-министров в стране два. Кто из них настоящий – нам, простым людям пока не известно".

Как наводят порядок

Видимо, для того, чтобы доказать, что милиция в строю, новое руководство МВД опубликовало на своем официальном сайте информацию, что на патрулировании задействованы серьезные силы.

По словам местных жителей, утром 7 октября, на улицах уже появились наряды милиции.

"Вчера, во вторник, складывалось такое впечатление, что милиция куда-то исчезла", – сказал нам Владимир.

В свою очередь, новым и.о. министра стал Курсан Асанов, который в прошлом году был уволен из милиции. Местные СМИ сообщают, что Асанов был уволен с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия".

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Ближе к вечеру стало известно, что 300 митингующих зашли в здание Генпрокуратуры, чтобы провозгласить новым генпрокурором своего представителя. По данным СМИ, во дворе надзорного ведомства произошла потасовка – митингующие не пустили в здание сотрудников генпрокуратуры, хотя те показали свои удостоверения.

В то же время в соцсетях молодежь, представляющая одного кандидата в премьеры, призвала собраться на митинг против тех, кто поддерживает другого кандидата.

Напомним, протесты в Кыргызстане начались сразу после парламентских выборов. Тысячи людей вышли на улицы, не согласившись с их официальными результатами.

REUTERS, Production: Marlis Myrzakul Uulu, Dmitry Turlyun

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