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Судья КСУ рассказал, как урегулировать конституционный кризис

6 ноября, 14:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В КСУ в свое оправдание напомнили, что ранее отменяли скандальные законы времен Януковича

Судья Конституционного Суда Владимир Мойсик считает, что законопроект о восстановлении е-декларирования может стать компромиссным вариантом в разрешении конституционного кризиса. Более того, суд даже готов разъяснить свое скандальное решение касательно отмены части антикоррупционного законодательства.

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Об этом он рассказал "РБК-Украина".

По его словам, нужно срочно искать пути к урегулированию конфликта. Он считает, что законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова выглядит компромиссом.

"Мы как Конституционный Суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его. Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", – сказал Мойсик.

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Как сообщали новости "Сегодня", судья Конституционного Суда Игорь Слиденко не в восторге от законопроекта касательно возвращения е-декларирования, поскольку считает, что отмененные ранее нормы не станут снова конституционными.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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КСУ Конституционный суд мойсик е-декларирование
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