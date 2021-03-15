Українська
$ 27,73
33,08
  1. Новости политики

Суды избавят от бюрократии: Зеленский подал в Раду новый законопроект

15 марта, 14:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судьям, прокурорам и обвиняемым хотят упростить судебный процесс

В Украине продолжают реформировать судебную систему. Президент Владимир Зеленский решил упростить судебный документооборот и перевести его в электронный вид.

Реклама

Соответствующий законопроект он подал в Верховную Раду, передает ОПУ.

Речь идет об электронной системе взаимодействия между участниками уголовного процесса.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы", – сказал Зеленский.

В тренде
Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отеле

Что это даст?

  • Существенное уменьшение бюрократии, поскольку упростится и ускорится подготовка и обработка документов следователями и прокурорами.
  • Адвокаты смогут более оперативно подавать заявления и ходатайства и смогут ознакомляться с материалами уголовных производств в электронном виде.
  • Суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский объявил войну судебной системе. Он намерен провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд Владимир Зеленский законопроект бюрократия

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отеле
Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отелеВласть
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках "Вагнера"Власть
"На**й сходи": Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в InstagramВласть
Не прошло и суток. Дубинский больше не глава Киевской организации
Не прошло и суток. Дубинский больше не глава Киевской организации "Слуги народа"Власть
Нардеп Куницкий стал
Нардеп Куницкий стал "героем парковки": машину "слуги народа" эвакуировали (фото)Власть
"Слуга народа" попросит Зеленского опять баллотироваться в президентыВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять