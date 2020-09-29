Суду в Италии показали важные доказательства невиновности нацгвардейца Маркива

Позиции боевиков были раз в 10 ближе к месту гибели итальянского журналиста, нежели украинских военных

На первом заседании апелляционного суда присяжных Милана, рассматривающем дело нацгвардейца Виталия Маркива, защита украинца представила важные доказательства которые указывают на его непричастность к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли.

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Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, адвокаты Виталия представили:

экспертизы видео- и звукозаписи выстрелов, доказывающие, стрельбу по итальянцу вели со стороны позиций боевиков с расстояния 150-200 метров, а не горы Карачун, до которой было 1700-1800 метров;

комиссионную военную экспертизу, которая показала, что Маркив не мог видеть Роккелли и по своим служебным обязанностям не мог отдавать приказы и стрелять в их сторону.

Кроме того, адвокаты настаивают, чтобы итальянские прокуроры выехали на место событий в Славянск на гору Карачун и там провели необходимые измерения и экспертизы, чтобы отказаться от идеи осуждать невиновного.

Суд огласит свое решение на следующем заседании, которое состоится в четверг, 1 октября.

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По мнению Геращенко, даже частичное удовлетворение ходатайств адвокатов покажет желание судей и присяжных Милана разобраться по существу. И наоборот, отказ в приобщении доказательств и фактов стороны защиты может показать, что и апелляция не готова основывать своё решение на фактах и доказательствах.

Как известно, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признает.

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