Судьи сами захотят в отставку: в "Слуге народа" придумали, как "разогнать" КСУ

Сегодня президент Зеленский встретится с главой КСУ, и они попробуют найти выход из кризиса

Президент Владимир Зеленский предложил просто уволить весь состав Конституционного Суда, но в "Слуге народа" рассматривают и другие варианты. Нардеп от этой политической силы, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко предлагает ограничить финансирование КСУ, чтобы судьи сами захотели в отставку.

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Об этом она рассказала в эфире "Громадського радіо".

По ее словам, есть угроза и другим важным законам, которые могут попасть под "горячую руку" судей КСУ. Поэтому рассматриваются разные варианты по судьям.

"Есть вероятность, что я подам постановление в ВР об ограничении бюджетного финансирования КС. Это один из возможных сценариев развития ситуации. Лично я считаю, что государственный орган систематически разрушает основополагающие реформы, например, антикоррупционную реформу. Есть и риск для закона о языках, и о Высшем антикоррупционном суде, также речь идет о ряде других законов – КС может отменить вслед за электронным декларированием. Поэтому государство и налогоплательщики могут направить свои ресурсы на более важные нужды. Это, возможно, будет стимулировать КС уйти в добровольную отставку", – сказала Янченко.

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Нардеп также сообщила, что сегодня должна состояться встреча с участием председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, спикера парламента Дмитрия Разумкова и президента Владимира Зеленского для обсуждения возможных шагов выхода из сложившегося кризиса вследствие последних решений КСУ и поданного президентского законопроекта об увольнении судей. Она утверждает, что встречу инициировал Тупицкий.

Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе Верховная Рада намерена вернуть е-декларирование после скандального решения КСУ. Этот вопрос может быть рассмотрен в пятницу.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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