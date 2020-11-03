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Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИ

3 ноября, 13:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судей призывали к отставке большинство депутатов парламента и президент

Судей Конституционного суда призывают уйти в отставку, чтобы разрядить кризисную ситуацию в стране, но они не намерены сами покидать свою должность.

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Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина информированный источник.

"Оснований для ухода в отставку нет", – сказал собеседник.

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Как мы уже писали, накануне президент Владимир Зеленский призывал судей добровольно уйти в отставку, что помогло бы в разрешении конституционного кризиса. А сегодня большинство депутатов Верховной Рады призвали судей КСУ подать в отставку. Парламентарии напомнили, что эффективные механизмы по борьбе и предотвращению коррупции являются основой для европейской и евроатлантической интеграции Украины, а Конституционный суд своим решением поставили эти стремления нашей страны под угрозу.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

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Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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