Суд в Нидерландах отказался рассматривать "альтернативные" версии крушения MH17 на Донбассе

Защита россиянина Пулатова давала слишком много запросов на дополнительные расследования

Суд в Гааге (Нидерланды), рассматривающий дело сбитого на Донбассе пассажирского самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, объявил, что сосредоточится на версии произошедшего, изложенной судебными следователями.

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Об этом сообщает российское информагентство Интерфакс.

"Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего", – заявил судья Хендрик Стейнхейс на слушаниях в среду, 25 ноября. По его словам, защите российского полковника Олега Пулатова нужно просто попытаться доказать, что конкретные обвинения, предъявляемые их подзащитному, лишены оснований.

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В суде подчеркнули, что получили много запросов от стороны защиты на проведение дополнительных расследований.

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"Некоторые запросы можно было бы подать раньше", – сказал судья. По его словам, чем позже подается запрос, тем более строгие критерии для того, чтобы он был одобрен судом.

"У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы запрашивать дополнительные расследования. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени", – добавил судья. В то же время он заметил, что если прокуратура не докажет основную версию катастрофы, обвиняемый автоматически будет оправдан.

Ранее сообщалось, что в суде по MH17 родственники погибших избили защитницу подозреваемого россиянина.

Напомним, ранее защита Пулатова попросила допросить другого обвиняемого – Владимира Цемаха, бывшего "командира ПВО Донецкой народной республики".

Также напомним, уже исполнилось шесть лет с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек. Все это время Международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины собирала доказательства, а год назад прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

Видео: Facebook

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