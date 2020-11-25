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Суд в Нидерландах отказался рассматривать "альтернативные" версии крушения MH17 на Донбассе

25 ноября, 15:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Защита россиянина Пулатова давала слишком много запросов на дополнительные расследования

Суд в Гааге (Нидерланды), рассматривающий дело сбитого на Донбассе пассажирского самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, объявил, что сосредоточится на версии произошедшего, изложенной судебными следователями.

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Об этом сообщает российское информагентство Интерфакс.

"Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего", – заявил судья Хендрик Стейнхейс на слушаниях в среду, 25 ноября. По его словам, защите российского полковника Олега Пулатова нужно просто попытаться доказать, что конкретные обвинения, предъявляемые их подзащитному, лишены оснований.

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В суде подчеркнули, что получили много запросов от стороны защиты на проведение дополнительных расследований.

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"Некоторые запросы можно было бы подать раньше", – сказал судья. По его словам, чем позже подается запрос, тем более строгие критерии для того, чтобы он был одобрен судом.

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"У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы запрашивать дополнительные расследования. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени", – добавил судья. В то же время он заметил, что если прокуратура не докажет основную версию катастрофы, обвиняемый автоматически будет оправдан.

Ранее сообщалось, что в суде по MH17 родственники погибших избили защитницу подозреваемого россиянина.

Напомним, ранее защита Пулатова попросила допросить другого обвиняемого – Владимира Цемаха, бывшего "командира ПВО Донецкой народной республики".

Также напомним, уже исполнилось шесть лет с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек. Все это время Международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины собирала доказательства, а год назад прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

Видео: Facebook
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Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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Нидерланды Донбасс гаага Boeing 777 трибунал MH17 Олег Пулатов
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