Суд разрешил задержать российского адмирала за атаку на украинские корабли в Черном море

Замглавы Пограничной службы ФСБ РФ Геннадия Медведева подозревают в захвате катеров и буксира

Шевченковский райсуд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ РФ – руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Он подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года.

В решении суда говорится, что Служба безопасности Украины заочно сообщила российскому вице-адмиралу о преступлении еще 27 ноября 2018 года. Этот документ был направлен по почте в ФСБ России.

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"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места нахождения подозреваемого", – говорится в материалах суда.

Медведев также объявлен в розыск. В конце ноября 2020 года правоохранители обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемого. Суд это ходатайство удовлетворил, решение обжалованию не подлежит.

Напомним, что в перехваченных переговорах россиян, опубликованных Генштабом ВСУ, упоминается фамилия Медведева, который "в панике орет" из-за неудачных действий своих подопечных.

Также напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО.

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На свободу они вышли только в сентябре 2019-го, когда был проведен масштабный обмен пленными.

Видео: Анатолий Матиос / Facebook

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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