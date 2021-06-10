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Суд разрешил принудительно допросить Порошенко в ГБР

10 июня 2021 9:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Допрос должен состояться сегодня в 11:00 в офисе ГБР по делу, которое в 2020 году обернулось скандалом

Пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко могут принудительно доставить на сегодняшний допрос в Государственное бюро расследований. Соответствующее решение силовики получили от суда.

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Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

По его словам, речь идет о деле картин.

"Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный привод пятого президента Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Это касается производства о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников. Пока у Порошенко статус свидетеля", – написал Камельчук.

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Василий Вирастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Нардеп добавил, что допрос должен состояться сегодня в 11:00 в офисе ГБР.

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Напомним, в мае 2020 года сотрудники ГБР выломали дверь в Музей им. Ивана Гончара в Киеве, где выставляли принадлежащие бывшему главе государства картины. Тогда следователи арестовали 42 полотна и одну литографию, заподозрив Порошенко в сокрытии от таможенного контроля произведений всемирно известных художников при перемещении через границу.

Однако в августе-2020 Киевский апелляционный суд снял арест с этих картин. В сентябре того же года вновь стало известно, что принадлежащие Порошенко картины повторно арестованы и в таком статусе хранятся в музее.

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