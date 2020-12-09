Суд отказал Януковичу в участии в заседании по видеосвязи

Печерский районный суд Киева в среду, 9 декабря, отказал защите беглого экс-президента Виктора Януковича в его участии в судебном заседании в режиме видеосвязи.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее адвокаты Януковича заявили, что четвертый президент Украины готов выступить на заседании киевского суда, на котором должен был повторно рассматриваться вопрос его ареста по делу о преступлениях во время Революции Достоинства после отмены предыдущего решения.

Защита Януковича также заявила ходатайство о допросе целого ряда лиц из числа бывших высокопоставленных чиновников, экс-руководства милиции, а также представителей на то время оппозиции. Суд приобщил ходатайство к материалам дела, но в допросе свидетелей отказал.

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Суд также не рассмотрел по сути ходатайство Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения Януковичу в "деле Майдана".

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Напомним, что 16 ноября стало известно о том, что Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана, а дело вернул для нового рассмотрения. Решение судьи объяснили отсутствием доказательств, что экс-президент находится в розыске.

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