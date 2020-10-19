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Суд оштрафовал "слугу народа" Никитину за назначение мужа своим помощником

19 октября, 17:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Муж у нее был водителем и разбирался со служебной корреспонденцией

Печерский районный суд Киева оштрафовал народного депутата от "Слуги народа" Марину Никитину за то, что назначила своим помощником собственного мужа. Однако сумма штрафа оказалась значительно меньше того, что ее супруг зарабатывал на этой должности.

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Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление суда.

Нардеп обвинялась в том, что допустила реальный конфликт интересов, назначив своего мужа помощником депутата начиная с начала сентября 2019 года. Его оклад составил 24 тысячи гривен в месяц.

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Суд считает, что наняв своего мужа к себе помощником-консультантом, частный интерес Никитиной заключался в заинтересованности обеспечить своего мужа работой и заработком, улучшить материальное положение семьи. В то же время сама нардеп утверждает, что не рассчитывала на заработную плату мужа, поэтому частный интерес в этом случае отсутствует. Она отметила, что ее муж выполнял функции водителя, отправлял и получал служебную корреспонденцию.

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Все же суд назначил штраф Никитиной в виде 3400 грн, посчитав, что это наказание послужит хорошей воспитательной мерой для нардепа. В данном контексте стоит отметить, что, согласно данным СМИ, ее муж был освобожден с должности в марте этого года, но успел заработать около 100 тысяч гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно суд стал на сторону Зеленского по иску мэра Черкасс. После того, как президент назвал Анатолия Бондаренко бандитом, суд посчитал это личным мнением главы государства.

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