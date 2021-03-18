Суд оправдал экс-нардепа Пашинского за стрельбу в человека

Бывшему депутату вернут и пистолет, из которого он подстрелил Химикуса

Васильковский городской районный суд Киевской области оправдал экс-нардепа Сергея Пашинского в деле о стрельбе в человека, которого недавно простил потерпевший Вячеслав Химикус.

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Об этом сообщает издание Ґрати.

Обвиняемый в зале суда заявил, что якобы процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент со стрельбой по статье 121, "зная, что там нет состава преступления".

"Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией, и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан. Но, к сожалению, это только первый шаг в очищении моего имени от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут", – сказал Пашинский.

Отмечается, что также экс-нардепу вернут и пистолет, из которого он стрелял в Химикуса.

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Напомним, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между экс-нардепом и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, и Пашинский применил огнестрельное оружие, прострелив тому ногу. По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что бывший депутат нарушал правила обращения с оружием и пуля только случайно попала в ногу, а не в туловище.

В августе 2017 года дело против экс-нардепа было закрыто, но в декабре того же года расследование возобновили. В октябре 2019-го ему сообщили о подозрении и арестовали. Но уже в декабре суд отпустил его под круглосуточный домашний арест. Теперь его обвиняют по статье 121 Уголовного кодекса (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), за что ему "светит" тюремный срок от 5 до 8 лет.

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