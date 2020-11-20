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Суд объяснил, почему отменил заочный арест Януковича

20 ноября, 12:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главной проблемой оказалось то, что не был доказан факт объявления Януковича в розыск

Киевский апелляционный суд считает незаконным решение Печерского суда Киева о заочном аресте бывшего президента Виктора Януковича, поскольку суду не было предоставлено доказательство, что подозреваемый находится в розыске.

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Об этом говорится в заявлении суда.

Речь идет о решении Печерского суда от 12 мая 2020 года арестовать Януковича, которого подозревают в совершении преступлений против активистов во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

"Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева является незаконным, необоснованным и немотивированным, которое вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона", – говорится в сообщении.

В суде объяснили, что отменили 16 ноября решение о заочном аресте Януковича в связи с тем, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины.

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"Следственный судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрать такую меру пресечения в отсутствие подозреваемого, обвиняемого только в случае, если прокурором … будет доказано, что подозреваемый, обвиняемый объявлен в международный розыск", – подчеркнули в суде.

Отмечается, что сведения об объявлении в розыск, в том числе международный, должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований, в то время как прокурор ссылался в своем обращении к Печерскому суду лишь на постановление следователя ГПУ от 2019 года. Кроме того, Интерпол убрал из своей базы Януковича, а сторона обвинения не предоставила суду выписки из базы данных Интерпола о наличии там подозреваемого.

Как сообщали новости "Сегодня", прокурор Алексей Донской, комментируя решение Киевского апелляционного суда, заявил, что Янукович остается в розыске.

Видео: ГБР

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суд Виктор Янукович арест розыск

Источник: Сегодня

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