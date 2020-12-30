Суд над Микитасем продолжится под Новый год: как прошел первый день заседания (видео)

В Киеве завершился первый день суда по избранию меры пресечения подозреваемому в заказе похищения человека экс-нардепу Максиму Микитасю. Заседание продолжится завтра, 31 декабря, в 9 утра.

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Об этом сообщает журналист "Сегодня".

Адвокаты Микитася просили перенести заседание, поскольку, по их словам, им нужно время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Прокуроры в ответ предложили выделить защите подсудимого на ознакомление с документами 30 мин.

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Позже между прокурором и адвокатами завязался спор. Прокурор представил адвокатам ходатайство, но оно их не устроило. Один из адвокатов заявил, что материалы не прошиты и не заверены.

Вмешалась судья и суд таки дал адвокатам экс-нардепа время на ознакомление с ходатайством, правда, не 72 часа, как просили, – а только два.

Видео: Сегодня

После возобновления заседания в 19:23 адвокат экс-нардепа заявил, что ходатайство содержит 600-700 страниц, поэтому двух часов на ознакомление мало и попросил перенести заседание на четверг, 31 декабря.

Но суд решил поддержать в этом вопросе прокурора, который утверждал, что время у защиты для ознакомления было, и в переносе заседание адвокатам Микитася отказал.

В ходе суда адвокаты Микитася заявили 8 ходатайств – все их отклонили. В то же время адвокаты продолжали настаивать хоть на каком-то перерыве, но добились только 10-минутного техперерыва.

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В результате заседание продлилось более 8 часов.

В конце адвокаты заявили об отводе судьи и было объявлено, что заседание продолжится 31 декабря в 9 утра.

"Мы видим, что это из суда превращается в судилище. Будем бороться в правовом русле. Все сфальсифицировано и все это грязная провокация", – заявил Максим Микитась в конце сегодняшнего заседания.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый экс-нардеп Максим Микитась явился в Шевченковский районный суд Киева со значительным опозданием, потому что следователь сообщил о нем его супруге менее чем за полчаса до начала – в 13:33.

29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали и удалось выяснить, кто за этим стоит.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро забраковало подозрение Микитасю от полиции, поскольку считает, что это может быть очередной попыткой вмешательства в работу антикоррупционеров, у которых политик проходит обличителем в другом уголовном производстве.

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