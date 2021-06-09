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Суд ЕС аннулировал продление заморозки активов Януковича: что это значит

9 июня 2021 13:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Решение суда касается санкций, которые уже утратили силу, а продленные в 2021 году продолжают действовать

/ Фото: AFP

Суд Европейского Союза, который ранее признал законной заморозку активов семьи Януковича, аннулировал решение Совета ЕС о продлении заморозки счетов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В суде Совет ЕС не смог подтвердить, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах в Украине против Януковича.

"В этих обстоятельствах суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы сдержали право на защиту и право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела. Следовательно, в решении сохранить имена обоих мужчин в списке лиц, подпадающих под действие ограничительных мер, Совет допустил ошибку в оценке. Следовательно, суд аннулирует оспариваемые действия", – говорится в заявлении.

Отметим, что решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. А новые санкции, которые пролонгировали в 2021 году, продолжают действовать.

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Что это были за санкции?

Санкции против Януковича и его соратников ЕС ввел в марте 2014 года после событий на Майдане. Их средства заморозили на том основании, что указанные лица подвергались уголовному преследованию в Украине. Заморозили активы самого Януковича, части его семьи и представителей близкого окружения.

Ранее в Государственной службе финансового мониторинга заявляли, что за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Например, в Швейцарии заморожены 70 млн франков Януковича.

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