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"Стыдно и больно": Зеленского раскритиковали из-за подарка на день рождения

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 января, 14:19
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Президенту дали совет, как правильно тратить деньги на добрые дела
Владимир Зеленский празднует 44-й день рождения
Владимир Зеленский празднует 44-й день рождения

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января, в свой день рождения, посоветовал желающим его поздравить перечислить средства на благотворительность – помочь детским домам. Однако у людей, которые занимаются благотворительностью, эта идея вызвала критику.

Зеленский просит денег для детских домов

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообощил, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведет его на работе.

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"Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела. Если у кого-то есть желание приобщиться к инициативе, далее – информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их – будет лучшим подарком для президента Украины в этот день", – отметил Никифоров.

Также он опубликовал перечень детских домов и реквизиты для помощи.

Сергей Никифоров
Сергей Никифоров / Фото: Офис Президента Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что глава государства не будет принимать никаких подарков. По словам Стефанчука, президент даст номер карточки для благотворительности и желающие смогут перевести туда деньги вместо подарка ему.

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"Это такая предварительная версия, если такое будет, я, безусловно, присоединюсь к такой благотворительной акции", – добавил он.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук

Идею Зеленского забраковали

Идея главы государства насчет помощи детским домам неожиданно не нашла отклика у благотворителей. Вместо этого Зеленскому посоветовали поддержать малоимущие семьи, чтобы дети этих людей не оказались в детдомах.

Директор представительства благотворительной организации "Надежда и жилье для детей" Галина Постолюк пожелала президенту "умных и профессиональных людей в команде, чтобы не было стыдно и больно от их архаических советов и инициатив".

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"Президент и его окружение считают нормальным, что на 30-м году независимости Украина имеет самый большой в Европе показатель детей, растущих в интернатах. Не знают и не догадываются, что интернаты оказывают губительное влияние на развитие детей, особенно в первые годы жизни, потому что не слышали о международных и отечественных исследованиях, о негативном влиянии депривации, отсутствии индивидуального ухода на развитие мозга ребенка", – объяснила она.

По словам Постолюк, никто не подсказал президенту, "сколько государственных средств (налогоплательщиков) выделяется на уход за детьми в домах ребенка и как они тратятся". В частности, бюджет одного из домов ребенка в Киеве на 60 детей в 2021 году составлял более 40 млн грн.

"Детки", как называет детей Сергей Никифоров, заслуживают лучшей судьбы и старта в жизни, и это обязанность государства способствовать реализации права ребенка на семью. Почему бы президенту не поддержать семьи с детьми, которые сегодня едва сводят концы с концами, чтобы справиться со своими детьми? Почему бы не стать примером для других власть имущих, губернаторов – может, и они бы тогда немного спустились к детям (не "деткам")?" – подчеркнула Постолюк.

Сотрудница благотворительной организации опубликовала статистику, согласно которой нахождение детей до трех лет в домах ребенка наносит непоправимый ущерб их здоровью и развитию. В частности, 89% таких детей имеют нарушения развития, 58,6% – задержку роста.

При этом, по данным Постолюк, дети, которые пребывают в домах ребенка неоправданно долго, не возвращаются к родным родителям и не устраиваются в другие семьи.

Позицию Галины Постолюк поддержала глава правления в Украинской сети за права ребенка Дарья Касьянова, а также представительница организации "Надежда и жилье для детей" Оксана Корсак.

Как праздновал Зеленский в прошлом году

  • В 2021 году глава государства также отказался от подарков в честь своего дня рождения. Всех желающих что-то ему подарить он попросил, чтобы лучше направили деньги больнице в Кривом Роге – это был бы для него лучший подарок.
  • А народные депутаты из фракции "Слуга народа" презентовали ему книгу "Україна – козацька держава".

Ранее мы сообщали, что в Сети высмеяли борды с поздравлениями Зеленского.

Также читайте в нашем материале, чем 44-летний Владимир Зеленский отличается от своих ровесников, простых украинцев.

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