Странный прием и причем здесь каравай: как Эрдогана встретили в Киеве (видео, фото)

Турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу в аэропорту торжественно встретили с почетным караулом. По случаю прибытия в Киев ему вручили традиционный праздничный каравай с солью. Но возле Мариинского дворца случилось невиданное ранее.

Во время визита в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона такая процедура не была предусмотрена.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has arrived in Kyiv ahead of talks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.



