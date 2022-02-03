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Странный прием и причем здесь каравай: как Эрдогана встретили в Киеве (видео, фото)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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3 февраля, 14:06
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Президент Турции с официальным визитом прилетел в Украину, но не все было гладко
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Украину вместе с супругой Эмине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Украину вместе с супругой Эмине / Фото: Коллаж: Сегодня

Турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу в аэропорту торжественно встретили с почетным караулом. По случаю прибытия в Киев ему вручили традиционный праздничный каравай с солью. Но возле Мариинского дворца случилось невиданное ранее.

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Других высокопоставленных гостей так не встречали

Во время визита в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона такая процедура не была предусмотрена.

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Во время визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен остался не только без каравая, но и без красной дорожки.

Что не так с протоколом встречи?

Эксперт рассказала, из-за чего приемы иностранных чиновников были организованы по-разному.

"Формат визита обговаривается двумя сторонами заранее. Скорее всего, в первом случае говорили про официальный формат. Говоря о ситуации с Эрдоганом, это значится в протоколе как "государственный формат визита". Этот формат имеет более высокий уровень, нежели протокольный, так как он предполагает больше последствий в плане подписания большего количества сделок", – сказала эксперт кафедры международных организаций дипломатической службы Института международных отношений Елена Ковтун в эфире телеканала Украина 24.

Самое интересное началось у Мариинского дворца

После прилета в Киев турецкий лидер направился в Мариинский дворец, где на 13:00 была запланирована официальная церемония встречи президентов. Однако тут вышел конфуз: Эрдогана никто не встретил, в частности президент страны, поэтому он вынужден был сам идти в здание.

Это произошло из-за того, что президент Турции приехал раньше назначенного времени. Встреча должна была начаться в 13:00, а он был уже в 12:55.

Эрдоган и Зеленский вышли на улицу ровно через 10 минут после приезда турецкого лидера, после чего отправились на переговоры.

По результатам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы по взаимопониманию по согласованным вопросам. Указывается, что соглашения будут направлены на оборонительную способность.

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