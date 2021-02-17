Степанова могут уволить – в "Слуге народа" назвали условие

Вакцинация от коронавируса должна была начаться еще 15 февраля

Министра здравоохранения Максима Степанова снимут с должности, если до конца недели в Украине не начнется вакцинация от коронавируса.

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Об этом заявил народный депутат от партии "Слуги народа" Даниил Гетманцев в эфире одного из телеканалов.

"Министерство не справилось до тех сроков, про которые они говорили. Но, с другой стороны, мы уже имеем официальное заявление министра Степанова о том, что до конца недели вакцинация начнется. Есть некоторые технические препятствия, но так или иначе вакцинация будет", – отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что если кампания не стартует до установленного срока, то нардепы поднимут вопрос увольнения главы ведомства.

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"А что нам еще остается? Поменяем на того человека, который будет вовремя выполнять все то, что он сам на себя брал. Если чиновник что-то обещает, то он бесспорно должен это выполнять", – сказал политик.

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Напомним, что 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако кампанию пришлось отложить – власти до сих пор не получили первую партию препаратов. Почему так произошло и когда украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19 – читайте в материале "Сегодня".

Также мы писали, что фармацевтические компании Pfizer и AstraZeneca подали документы на регистрацию своих COVID-вакцин в Украине.

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