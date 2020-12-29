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Степанов стал потенциальным донором костного мозга: видео

29 декабря, 17:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Он публично сдал образцы из полости рта

Министр здравоохранения Максим Степанов стал потенциальным донором костного мозга. Сегодня, 29 декабря, он призвал украинцев следовать его примеру.

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Об этом сообщает PavlovskyNews.

Анализ клеток Степанов сдал публично, образцы брали из полости рта.

Министр заявил, что таким образом можно спасти кому-то жизнь. Он объяснил, если в украинской базе данных будет хотя бы 20 000 образцов, вероятность найти человека для трансплантации значительно увеличится.

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Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко стал донором.

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Также мы рассказывали, как журналистка "Сегодня" стала донором костного мозга.

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реестр донорство Максим Степанов
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