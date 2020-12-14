Степанов развенчал миф украинцев о "распиле" госбюджета

Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 15 декабря, и министр здравоохранения Максим Степанов призывает поставить медицину в приоритет. При этом он объяснил украинцам, почему этот документ важен для всех, а не только для власти. Об этом он рассказал на брифинге.

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Он напомнил, что на этой неделе состоится голосование в парламенте за госбюджет на следующий год. По его словам, украинцы часто говорят, что им все равно, их это не касается, поскольку "власть принимает для себя выгодные расчеты, а мы и дальше будем за все платить сами".

"Это такое мнение, которое есть у украинцев", – сказал министр и добавил, что госбюджет-2021 важен для здоровья каждого украинца.

Степанова не устраивает нынешний "сбалансированный" проект бюджета, поскольку он считает, что медицина в нем должна быть в приоритете, особенно деньги на врачей:

Здравоохранение и оборона должны быть в приоритете.

Система здравоохранения, медработники должны стать сверхприоритетом и финансироваться в первую очередь.

Медики не должны думать о том, где взять деньги.

Сейчас средняя зарплата врача – 9-9,5 тыс. грн, 7 тыс. грн у среднего медперсонала и 5 тыс. грн – у младшего. Это несправедливая оплата труда и это нельзя считать сбалансированными зарплатами.

Справедливая зарплата для медиков должна быть 23 тыс. грн, 17 тыс. и 12 тыс.

Степанов обратился к народным депутатам с просьбой учесть важность медиков и поддержать их не на словах, а делом.

Как сообщали новости "Сегодня", Степанов просит на медицину на следующий год почти 300 миллиардов гривен. Только лечение инсульта обходится в десятки тысяч гривен на одного человека, отметил министр.

Видео: Сегодня

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