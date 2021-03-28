Степанов о куртке за 620 тыс. гривен: Существует в больном воображении политиков

Министр утверждает, что в его гардеробе нет одежды "за такие идиотские средства"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал "полным абсурдом" заявления о том, что он носит куртку за 620 тысяч гривен. По его словам, в его гардеробе таких дорогих вещей нет.

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Об этом глава Минздрава заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что в больном воображении наших политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить эту одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее не просто в моем шкафу нет, я считаю, что это какой-то полный абсурд", – сказал он.

Степанов считает, что, делая такие заявления, противники просто пытаются таким образом вывести его из равновесия

Ранее народный депутат Украины Гео Лерос на заседании парламента обратился к Степанову, обвинив его в том, что он несколько недель назад купил себе куртку дорогого бренда за 620 тысяч гривен.

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Напомним, в столовой Верховной Рады появились листовки, в которых депутатам провели "политинформацию" о том, как нельзя быть Гео Леросом, и показали необычное жилье депутата.

Мы также сообщали, что двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

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