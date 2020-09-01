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Стало известно, сколько американцев арестовали во время беспорядков в США

1 сентября, 04:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Президент США заверил, что это делают крайне сдержанно

Федеральные правоохранительные органы США арестовали за последние дни около 200 участников массовых беспорядков, которые проходят в городах по всей стране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, – пишет ТАСС.

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"Мы арестовали большое число человек, более 200 в разных городах, находящихся под управлением демократов в США. Мы делаем это крайне сдержанно, но стараемся помочь городам", — сказал глава государства, не указав, за какой именно срок были проведены аресты.

Также Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут совместный оперативный центр для "расследования жестоких гражданских беспорядков с участием левых радикалов". Он в очередной раз призвал власти города Портленд (штат Орегон) принять его предложение о введении Национальной гвардии для обеспечения правопорядка. "Мы можем решить проблему примерно в течение часа в Портленде. Когда будете готовы, дайте нам знать, мы быстро решим проблему преступности в вашем городе", — сказал Трамп.

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Напомним, что массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В США на прощание с афроамериканцем Джорджем Флойдом пришли тысячи человек.

Видео: Reuters

Ранее в столице США прошла массовая акция протеста против расизма.

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США протесты арест Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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