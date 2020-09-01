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Стало известно, когда вакцина против коронавируса появится в Украине

1 сентября, 02:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин

По предварительной информации, вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте следующего года.

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Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, – пишет Укринформ.

"Мои оптимистические прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и будет доказана безопасность и эффективность", – заявил Ляшко.

Сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин – все уже на третьей стадии.

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Напомним, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19 – Ред.) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения – это на 8 млн человек.

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Ранее сообщалось, что в Украине хотят восстановить производство вакцин: министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине обсуждают восстановление отечественного производства вакцин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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вакцина коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Укринформ

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