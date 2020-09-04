Стало известно, когда США окончательно выйдут из ВОЗ

В Госдепе США назвали дату, когда Соединенные Штаты Америки покинут Всемирную организацию здравоохранения.

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Об этом сообщает в заявлении спикера Госдепартамента Морган Ортагус, которое появилось на сайте посольства США в Грузии.

"6 июля этого года Соединенные Штаты представили уведомление о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Сегодня мы объявляем о важных шагах для завершения этого процесса в указанные сроки", – заметила спикер Госдепартамента.

Также госсекретарь США Майк Помпео в Twitter, ВОЗ не смогла осуществить нужные ей реформы. США перестали финансировать ВОЗ и направлять туда экспертов.

Today, the @realDonaldTrump Administration continues to move forward with the United States' withdrawal from the @WHO. The WHO failed to adopt urgently needed reforms, starting with demonstrating its independence from the Chinese Communist Party. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 3, 2020

"США найдут других партнеров вместо ВОЗ и предоставят им финансирование с целью гарантирования безопасности граждан США и жителей других стран", – заявил Помпео, отметив, что администрация США перенаправит финансирование на другие программы здоровья от ООН.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. Американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

Добавим, что ранее в ВОЗ заявили, что США пока палец о палец не ударили для выхода из организации.

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