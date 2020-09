Стало известно, когда США окончательно выйдут из ВОЗ

В Госдепе США назвали дату, когда Соединенные Штаты Америки покинут Всемирную организацию здравоохранения.

Об этом сообщает в заявлении спикера Госдепартамента Морган Ортагус, которое появилось на сайте посольства США в Грузии.

"6 июля этого года Соединенные Штаты представили уведомление о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Сегодня мы объявляем о важных шагах для завершения этого процесса в указанные сроки", – заметила спикер Госдепартамента.

Также госсекретарь США Майк Помпео в Twitter, ВОЗ не смогла осуществить нужные ей реформы. США перестали финансировать ВОЗ и направлять туда экспертов.

Today, the @realDonaldTrump Administration continues to move forward with the United States' withdrawal from the @WHO. The WHO failed to adopt urgently needed reforms, starting with demonstrating its independence from the Chinese Communist Party.