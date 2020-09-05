Стало известно, когда США может получить вакцину от коронавируса

Разработка вакцины от коронавируса в США, которые не присоединились к глобальной инициативе по созданию вакцины против COVID-19, при благоприятном развитии событии может завершиться уже в октябре.

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Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, – пишет "Интерфакс-Украина".

"Может все и будет готово до 1 ноября; в течение октября", – сказал он.

Но Трамп не исключил и другой вариант, при котором вакцина будет готова не так быстро, но при этом – до конца 2020 года.

Трамп пояснил, что в настоящее время в США проходит завершающая стадия испытаний одной из вакцин, и в скором времени будут известны результаты.

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Ранее президент США заявил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, намеченным на 3 ноября.

Также в ВОЗ рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса.

Ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" руководитель программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийом Симонян сообщил, что Украина в следующем году может получить восемь миллионов доз вакцин от коронавируса.

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