Стало известно, чем могли отравить Навального

Известный «Новичок» относится к той же группе ядов

Российского оппозиционера Алексея Навального и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева отравили веществом одного класса.

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Об этом говорится в расследовании Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.

Врачи из берлинской клиники "Шарите", которые лечат российского политика Алексея Навального, связались с коллегами в Болгарии, которые занимались лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, которого также отравили в 2015 году в Софии.

По мнению специалистов, Навальный подвергся воздействию вещества из семейства органофосфатов. Ими же отравили и Гебрева.

К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и "Новичок". Последний разработанный в российских лабораториях.

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Классическим антидотом для этого вида яда является введение атропина, им и сейчас лечат Навального.

Хотя ранее создатель российского яда оценил отравление Алексея Навального и заявил, что это – не "Новичок".

Видео: Mash

Как известно, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Алексея Навального перевезли в больницу в Германии.

Тем временем, в Кремле утверждают, что не видят оснований для начала расследования.

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