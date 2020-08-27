Стало известно, чем могли отравить Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева отравили веществом одного класса.
Об этом говорится в расследовании Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.
Врачи из берлинской клиники "Шарите", которые лечат российского политика Алексея Навального, связались с коллегами в Болгарии, которые занимались лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, которого также отравили в 2015 году в Софии.
По мнению специалистов, Навальный подвергся воздействию вещества из семейства органофосфатов. Ими же отравили и Гебрева.
К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и "Новичок". Последний разработанный в российских лабораториях.
Классическим антидотом для этого вида яда является введение атропина, им и сейчас лечат Навального.
Хотя ранее создатель российского яда оценил отравление Алексея Навального и заявил, что это – не "Новичок".
Как известно, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Алексея Навального перевезли в больницу в Германии.
Тем временем, в Кремле утверждают, что не видят оснований для начала расследования.
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