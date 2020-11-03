Выборы президента США онлайн: спецэфир "Америка выбирает 2020" на канале "Украина 24"

В ночь с 3 на 4 ноября по киевскому времени жители США выбирают нового президента. В связи с этим на телеканале "Украина 24" Евгений Киселев проводит спецэфир "Америка выбирает 2020". Украинские зрители первыми увидят, как проходят выборы, и первыми узнают результаты голосования.
Команда журналистов телеканала отправилась в США, где обустроили специальные студии, которые работают непосредственно в штабах кандидатов на пост президента. Благодаря ему стали возможны масштабные прямые включения из разных уголков Соединенных Штатов: Вашингтона, Флориды, Нью-Йорка, Калифорнии, Майами, Чикаго, Филадельфии и т. д.
"Мы на интерактивной карте в киевской студии оперативно отражаем результаты голосования. И уже утром, в конце эфира, планируем первыми в Украине назвать имя нового президента Соединенных Штатов", – сказал автор и ведущий проекта "Реальная политика с Евгением Киселевым".
В эфире – специально приглашенные гости, авторитетные американские журналисты, а также политологи.
Спецэфир "Америка выбирает 2020" продлится всю ночь до 6:15. Семичасовый прямой эфир – это новый вызов для украинского телевидения.
Также читайте эксклюзивное интервью с телеведущим, известным журналистом-международником, автором и ведущим проекта на телеканале "Украина 24" Евгением Киселевым о том, как он видит ситуацию в США
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк