Выборы президента США онлайн: спецэфир "Америка выбирает 2020" на канале "Украина 24"

Наши журналисты в разных уголках страны передают информацию о выборах

В ночь с 3 на 4 ноября по киевскому времени жители США выбирают нового президента. В связи с этим на телеканале "Украина 24" Евгений Киселев проводит спецэфир "Америка выбирает 2020". Украинские зрители первыми увидят, как проходят выборы, и первыми узнают результаты голосования.

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Команда журналистов телеканала отправилась в США, где обустроили специальные студии, которые работают непосредственно в штабах кандидатов на пост президента. Благодаря ему стали возможны масштабные прямые включения из разных уголков Соединенных Штатов: Вашингтона, Флориды, Нью-Йорка, Калифорнии, Майами, Чикаго, Филадельфии и т. д.

"Мы на интерактивной карте в киевской студии оперативно отражаем результаты голосования. И уже утром, в конце эфира, планируем первыми в Украине назвать имя нового президента Соединенных Штатов", – сказал автор и ведущий проекта "Реальная политика с Евгением Киселевым".

В эфире – специально приглашенные гости, авторитетные американские журналисты, а также политологи.

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Спецэфир "Америка выбирает 2020" продлится всю ночь до 6:15. Семичасовый прямой эфир – это новый вызов для украинского телевидения.

Также читайте эксклюзивное интервью с телеведущим, известным журналистом-международником, автором и ведущим проекта на телеканале "Украина 24" Евгением Киселевым о том, как он видит ситуацию в США

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