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США усиливают давление на участников строительства "Северного потока – 2" — СМИ

21 ноября, 16:44

Ольга Литвин Ольга Литвин

Строительство газопровода практически завершено

REUTERS/Maxim Shemetov

REUTERS/Maxim Shemetov

Правительство США пытается остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и усиливает санкции.

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Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Правительство США уже определило ряд компаний и физических лиц, которые столкнутся с санкциями, если не прекратят деятельность, связанную с трубопроводом.

"Мы обзваниваем эти компании, чтобы сообщить, что они занимаются подсанкционной деятельностью", — сказал чиновник.

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Предупрежденные компании имеют возможность свернуть деятельность до того, как правительство США представит Конгрессу доклад о них в течение нескольких дней или недель.

Строительство газопровода "Северный поток – 2" практически завершено. Он удвоит поставки российского природного газа Балтийским морским путем в Германию, крупнейшую экономику Европы.

Противники трубопровода – США, Польша и Украина – уверены, что трубопровод даст России рычаги давления на Германию. В то время как немецкое правительство не сомневается, что создаст прямые и безопасные поставки газа.

Напомним, парламент Германии отказался признать газопровод "Северный поток – 2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности Европы и защиты окружающей среды.

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