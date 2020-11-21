США усиливают давление на участников строительства "Северного потока – 2" — СМИ

Правительство США пытается остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и усиливает санкции.
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Правительство США уже определило ряд компаний и физических лиц, которые столкнутся с санкциями, если не прекратят деятельность, связанную с трубопроводом.
"Мы обзваниваем эти компании, чтобы сообщить, что они занимаются подсанкционной деятельностью", — сказал чиновник.
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Предупрежденные компании имеют возможность свернуть деятельность до того, как правительство США представит Конгрессу доклад о них в течение нескольких дней или недель.
Строительство газопровода "Северный поток – 2" практически завершено. Он удвоит поставки российского природного газа Балтийским морским путем в Германию, крупнейшую экономику Европы.
Противники трубопровода – США, Польша и Украина – уверены, что трубопровод даст России рычаги давления на Германию. В то время как немецкое правительство не сомневается, что создаст прямые и безопасные поставки газа.
Напомним, парламент Германии отказался признать газопровод "Северный поток – 2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности Европы и защиты окружающей среды.
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