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США, Украина и еще 27 стран выступили с заявлением по Беларуси из-за отключений интернета

18 сентября, 03:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

29 стран мира пожаловались на белорусскую власть

США в совместном заявлении с еще 28 странами мира осудили отключения интернета в Беларуси, начиная со дня выборов. Белорусскую власть призвали уважать права своих граждан.

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Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Ряд стран-подписантов заявления, среди которых и Украина, осуждает попытки белорусской власти отключать интернет, блокировать соцсети и неугодный контент.

"Прекращение работы, блокировка или фильтрация интернет-сервисов необоснованно ограничивают право на мирные собрания и свободу выражения мнения … В сочетании с ограничительными мерами и запугиванием, применяемыми в отношении кандидатов от оппозиции, а также массовыми арестами и задержаниями членов белорусского гражданского общества и журналистов, действия по ограничению доступа к Интернету, включая социальные сети и другие цифровые коммуникационные платформы, еще больше разрушают гражданское пространство … Мы призываем белорусские власти воздерживаться от отключения Интернета … и соблюдать международные обязательства Беларуси в области соблюдения прав человека … Мы призываем правительство Беларуси уважать … права человека и основные свободы, демократию и верховенство закона", – говорится в заявлении.

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Отметим, что среди подписантов заявления были следующие страны: США, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словения, Швеция, Швейцария, Великобритания и Украина.

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Как сообщали новости "Сегодня", в компании из США признали причастность к блокировкам интернета в Беларуси. Bloomberg со ссылкой на запись разговора руководства компании с сотрудниками узнал, что Sandvine поставила белорусским властям фильтрующее интернет-трафик оборудование. Позже стало известно, что американская компания Sandvine расторгла сделку с белорусской властью. Причиной компания указала то, что ее технология использовалась с нарушением прав человека.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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