США требуют от России прекратить "призыв" в армию жителей оккупированного Крыма

В Государственном департаменте США требуют от России прекратить незаконный призыв в вооруженные силы РФ жителей оккупированного Крыма.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортегус в Twitter.

"Продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова Украины угрожает нашей общей безопасности. Крым – это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", – подчеркнула Ортегус.

Напомним, в начале октября Украина осудила "военный призыв" в оккупированном Крыму. Россия, призывая крымчан на службу, нарушает международное право. Ведь, согласно международному гуманитарному праву и Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных силах.

МИД напомнил, что с начала оккупации полуострова Россия уже 11 раз призывала крымчан в свою армию, за это время незаконно были привлечено к воинской службе около 25 тысяч человек.

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Отметим, что жители оккупированного полуостров уже не впервые призываются в российскую армию. В связи с этим крымчанам дали пять советов, как "откосить" от "призыва" оккупантов в Крыму.

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