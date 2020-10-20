Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости политики

США требуют от России прекратить "призыв" в армию жителей оккупированного Крыма

20 октября, 18:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Милитаризация Крымского полуострова угрожает общей безопасности, говорят в Госдепе

В Государственном департаменте США требуют от России прекратить незаконный призыв в вооруженные силы РФ жителей оккупированного Крыма.

Реклама

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортегус в Twitter.

"Продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова Украины угрожает нашей общей безопасности. Крым – это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", – подчеркнула Ортегус.

Напомним, в начале октября Украина осудила "военный призыв" в оккупированном Крыму. Россия, призывая крымчан на службу, нарушает международное право. Ведь, согласно международному гуманитарному праву и Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных силах.

МИД напомнил, что с начала оккупации полуострова Россия уже 11 раз призывала крымчан в свою армию, за это время незаконно были привлечено к воинской службе около 25 тысяч человек.

Реклама

Отметим, что жители оккупированного полуостров уже не впервые призываются в российскую армию. В связи с этим крымчанам дали пять советов, как "откосить" от "призыва" оккупантов в Крыму.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым призывники оккупанты Госдепартамент США призыв в армию Морган Ортагус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГАПолитика
В
В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения АваковаПолитика
Как будут проводить
Как будут проводить "опрос Зеленского" в день выборов: появились подробностиУкраина
Опустевший Карабах. Куда уезжают люди
Опустевший Карабах. Куда уезжают людиПолитика
Посадок коррупционеров нет: Зеленский назвал виновных
Посадок коррупционеров нет: Зеленский назвал виновныхПолитика
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять