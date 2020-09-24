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  1. Новости политики

США расширили санкции против России

24 сентября, 01:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министерство финансов США расширило список санкций против россиян

США расширили список санкций, связанные с вмешательством в американские выборы.

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Об этом заявили в Министерстве финансов США.

В обновленный список попали восемь граждан России и семь организаций, которые связаны с одним из российских бизнесменов.

"Сегодняшние действия представляют собой коллективные усилия Минфина, ФБР, Минюста и Минторга США по противодействию тем, кто способствует нанесению ущерба нацбезопасности США", – заявили в США.

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Активы тех, кто попал в список, в США замораживаются, а также вводится запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что США намерены ввести персональные санкции против чиновников Беларуси, причастных к репрессиям в стране и нарушениям прав человека.

Также недавно ЕС продлил санкции против России, которые были введены за подрыв территориальной целостности Украины.

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