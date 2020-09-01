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  1. Новости политики

США призвали Россию не вмешиваться в суверенитет Беларуси

1 сентября, 06:38

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Вашингтоне продолжают внимательно наблюдать за событиями в Беларуси

Несмотря на то, что заместитель госсекретаря США отправится в Россию для обсуждения ситуации в Беларуси, Россия по-прежнему должна не нарушать суверенитет этой страны.

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Об этом заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани, – пишет "Интерфакс".

"Россия также должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и честно выбирать своих лидеров", – сказала она.

Макэнани отметила, что в Вашингтоне продолжают внимательно наблюдать за событиями в Беларуси, и США поддерживают независимую международную проверку злоупотреблений, допущенных в ходе недавних президентских выборов в этой стране, а также нарушений прав человека со стороны властей.

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В Беларуси уже три недели продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция объявленные результаты выборов не признала, посчитав их сфальсифицированными.

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Всего в первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, сейчас большая часть задержанных уже освобождена. На многих предприятиях прошли забастовки.

Ранее в Беларуси оппозиция заявила о создании партии.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Россия США протесты Беларусь суверенитет

Источник: Интерфакс

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