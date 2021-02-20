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США поддержали санкции против Медведчука и Марченко

20 февраля, 17:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вашингтон назвал решение СНБО защитой суверенитета и территориальной целостности страны

США поддерживают санкции в отношении народного депутата Виктора Медведчука и семерых других фигурантов расследования о финансировании терроризма, которые накануне ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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Об этом говорится в Twitter посольства Соединенных Штатов в Украине.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций", – говорится в опубликованном 20 февраля заявлении.

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Американские дипломаты также напомнили, что США ввели санкции против Медведчука еще в 2014 году – за роль, котороую он сыграл "в действиях или политике, угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

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Напомним, что 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций в отношении трех граждан Украины и пяти россиян, среди которых оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко. По данным СМИ, телеведущая Марченко попала в "черный список" из-за оформленного на нее завода в России, который поставлял нефтепродукты в так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Сама она уже назвала решение властей неконституционным и объявила о вступлении в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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США медведчук санкции Оксана Марченко Виктор Медведчук

Источник: Сегодня

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