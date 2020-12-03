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США планируют назначить спецпредставителя по Донбассу – Арестович

3 декабря, 15:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Со стороны США есть мощная поддержка Украины и они готовы включиться в переговоры с Россией

После ухода Курта Волкера с должности спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины больше года США не представлены в переговорах с Россией по Украине. Однако с приходом нового президента Вашингтон намерен назначить нового человека на эту должность.

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Об этом сказал на пресс-конференции советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, со стороны США есть мощная поддержка Украины.

"Разговор идет о том, что будет новый спецпредставитель США по Донбассу, то есть институционально возвращается эта должность. Есть несколько заявлений МИД Франции и Германии о том, что Украина делает сильные последовательные шаги по выполнению договоренностей, а Россия не делает этого", – сказал Арестович.

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Как сообщали новости "Сегодня", бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел с должности в сентябре 2019 года. Украинским вопросом он занимался с 2017-го. Он решил уйти из-за скандала с якобы давлением Трампа на Зеленского – сотрудник американских спецслужб, который пожаловался на президента США, упоминал и Волкера. Позже СМИ утверждали, что Волкер встречался с представителем компании Burisma, с которой был связан сын Байдена.

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Читайте также подробней, как в Украине отреагировали на отставку Волкера.

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