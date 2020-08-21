США озабочены ситуацией с Навальным – помощник Трампа

Власти США озабочены в связи с ситуацией вокруг российского блогера Алексея Навального, который находится в реанимации одной из омских больниц.
С таким заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, – пишет ТАСС.
"Это вызывает серьезную озабоченность, — подчеркнул О’Брайен в ответ на просьбу ведущей изложить позицию Вашингтона по ситуации с Навальным. — В первую очередь я хотел бы пожелать Навальному скорейшего выздоровления. Насколько я понимаю, сегодня ночью он может быть доставлен в Германию, где будет проходить лечение, и я надеюсь, что это приведет к его полному восстановлению", — указал помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности.
"Необходимо подождать, и мы увидим, как будет развиваться [эта ситуация], — указал О’Брайен. — Мы думаем и молимся о нем и о его семье". Он еще раз выразил озабоченность ситуацией вокруг Навального и отметил, что американские власти будут "пристально следить за ее развитием". Ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов, также указал на то, что Соединенные Штаты следят за ситуацией вокруг российского блогера.
Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этой причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали.
В то же время, видео из аэропорта Томска опровергает версию, что ему могли что-то подмешать в чай – стакан с напитком он брал не сам, ему его дал помощник.
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
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