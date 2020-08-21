США озабочены ситуацией с Навальным – помощник Трампа

Власти США озабочены в связи с ситуацией вокруг российского блогера Алексея Навального, который находится в реанимации одной из омских больниц.

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С таким заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, – пишет ТАСС.

"Это вызывает серьезную озабоченность, — подчеркнул О’Брайен в ответ на просьбу ведущей изложить позицию Вашингтона по ситуации с Навальным. — В первую очередь я хотел бы пожелать Навальному скорейшего выздоровления. Насколько я понимаю, сегодня ночью он может быть доставлен в Германию, где будет проходить лечение, и я надеюсь, что это приведет к его полному восстановлению", — указал помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности.

"Необходимо подождать, и мы увидим, как будет развиваться [эта ситуация], — указал О’Брайен. — Мы думаем и молимся о нем и о его семье". Он еще раз выразил озабоченность ситуацией вокруг Навального и отметил, что американские власти будут "пристально следить за ее развитием". Ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов, также указал на то, что Соединенные Штаты следят за ситуацией вокруг российского блогера.

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Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этой причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали.

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В то же время, видео из аэропорта Томска опровергает версию, что ему могли что-то подмешать в чай – стакан с напитком он брал не сам, ему его дал помощник.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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