США отреагировали на похищение Колесниковой и пригрозили санкциями

США снова выражают глубокую обеспокоенность происходящим в Беларуси, но на этот раз похищением оппозиционерки Марии Колесниковой и принудительным выдворением из страны еще двоих членов Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Госсекретарь Майк Помпео пригрозил Минску санкциями.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, США вместе с Евросоюзом рассматривают дополнительные персональные санкции против тех, кто причастен к репрессиям против белорусов и нарушениям прав человека.

"Мы высоко ценим мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании своего права на избрание лидеров на свободных и справедливых выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, в том числе жестокого избиения мирных демонстрантов, сотен задержаний, а также увеличение количества сообщений о похищениях. Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных людей", – сказал Помпео.

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Госсекретарь США призвал белорусские власти прекратить насилие против собственного народа, освободить задержанных и начать диалог с белорусским обществом.

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Как сообщали новости "Сегодня", 8 сентября все три оппозиционера прибыли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси и ее задержали – она порвала свой паспорт. А вот Кравцов и Родненков попали на территорию Украины. Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что это было принудительное выдворение оппозиционеров из Беларуси. На задержание Колесниковой отреагировал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Более того, он сообщил, что Минск ведет переговоры с Киевом о возвращении белорусских оппозиционеров.

А тем временем в бундестаге готовы взять Колесникову "под опеку" в случае ее заключения. Вице-председатель немецкого парламента Клаудиа Рот выступила в поддержку белорусской оппозиционерки.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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