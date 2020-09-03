США оценили поддержку Украиной народа Беларуси

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Биган назвал Украину в числе тех стран, которые заслуживают уважения за поддержку белорусов. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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"Соединенные Штаты вместе со многими странами и организациями во всем мире принимают участие в усилиях по реагированию на ужасное насилие, жестокость и фальсификации выборов, которые наблюдаются в Беларуси. Речь идет прежде всего о наших партнерах в Центральной и Восточной Европе. Я думаю, что поляки и литовцы заслуживают особой похвалы за свои усилия, за свою решительную поддержку народа Беларуси. Это также касается других стран Балтии, Украины и многих государств-участников ОБСЕ", – заявил американский чиновник.

Среди стран, которые заслуживают уважения за реакцию на события в Беларуси Биган также назвал партнеров из Европейского союза и "близкого друга и союзника Канаду".

Все перечисленные страны, по его словам, показали себя сильными лидерами, с которыми США "чрезвычайно тесно" координируют свои действия.

Напомним, 2 сентября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты и их партнеры в Европе совместно изучают возможность введения серьезных санкций против руководства республики.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Беларуси Александр Лукашенко на фоне протестов против нечестных выборов в его стране должен иметь смелость назначить новые выборы. По словам Зеленского, оказавшись на месте Лукашенко, он "определенно" провел бы выборы через месяц и пригласил на них иностранных наблюдателей.

Тем временем в Минске 1 сентября к протестам присоединились студенты и преподаватели вузов:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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