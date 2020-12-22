Українська
$ 28,04
34,18
  1. Новости политики

США обратились к России из-за обострения на Донбассе

22 декабря, 15:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время на фронте существенно активизировались боевики, ВСУ несут потери

Соединенные Штаты Америки возмущены нарушением перемирия на Донбассе, в результате чего пострадали не только украинские военные, но и ранен мирный житель в результате обстрела.

Реклама

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

В последнее время на фронте существенно активизировались боевики и регулярно применяют запрещенное вооружение.

"Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Призываем Россию прекратить агрессию, что наносит ненужные страдания украинским гражданам", – говорится в сообщении посольства.

В тренде
Пять министров устроят в прямом эфире "батл" на лучший борщ

Как сообщали новости "Сегодня", 21 декабря на Донбассе в результате обстрелов двое военных получили ранения. Оккупанты применяли запрещенные договоренностями минометы.

Реклама

Также вчера стало известно, что боевики захватили в плен украинского военного. В ООС отмечали, что пропал боец еще 17 декабря.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США Донбасс

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и Лещенко
Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и ЛещенкоПолитика
Что не так с бюджетом-2021? Эксклюзивное интервью с экс-министром финансов Александром Данилюком
Что не так с бюджетом-2021? Эксклюзивное интервью с экс-министром финансов Александром ДанилюкомЭкономика
На соратницу Навального хотят завести уголовное дело за визит к отравителю из ФСБ
На соратницу Навального хотят завести уголовное дело за визит к отравителю из ФСБРоссия
Юлия Ковалив ушла с должности зама руководителя ОПУ
Юлия Ковалив ушла с должности зама руководителя ОПУПолитика
Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики
Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетикиЭкономика
Верните Украине контроль над границей. Резников рассказал, что на это ответила Россия
Верните Украине контроль над границей. Резников рассказал, что на это ответила РоссияПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять