США обратились к России из-за обострения на Донбассе

В последнее время на фронте существенно активизировались боевики, ВСУ несут потери

Соединенные Штаты Америки возмущены нарушением перемирия на Донбассе, в результате чего пострадали не только украинские военные, но и ранен мирный житель в результате обстрела.

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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

В последнее время на фронте существенно активизировались боевики и регулярно применяют запрещенное вооружение.

"Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Призываем Россию прекратить агрессию, что наносит ненужные страдания украинским гражданам", – говорится в сообщении посольства.

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Как сообщали новости "Сегодня", 21 декабря на Донбассе в результате обстрелов двое военных получили ранения. Оккупанты применяли запрещенные договоренностями минометы.

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Также вчера стало известно, что боевики захватили в плен украинского военного. В ООС отмечали, что пропал боец еще 17 декабря.

Видео: Сегодня

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