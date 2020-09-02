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США хотят закрыть все китайские центры в стране

2 сентября, 05:51

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Их обвинили вербовке шпионов и коллаборационистов

В США, которые недавно ввели санкции против Китая, желают, все китайские культурно-образовательные центры "Институт Конфуция" в университетских городках США будут закрыты к концу года.

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Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox News.

Помпео обвинил институты, финансируемые китайским правительством, в "вербовке шпионов и коллаборационистов " в американских учебных заведениях.

"Я думаю, что учебные заведения видят это, и я надеюсь, что мы закроем все центры ("Институт Конфуция" -Ред.) до конца этого года", – добавил он.

"Институт Конфуция" – глобальная сеть культурно-образовательных центров под управлением Канцелярии международного Совета китайского языка, которая подчиняется министерству образования КНР. Заявленная цель программы – продвигать китайский язык и культуру в мире.

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В прошлом месяце Помпео назвал центр, который управляет "Институтами Конфуция" в Соединенных Штатах, "организацией, продвигающей глобальную пропаганду Компартии Китая и оказывающей пагубное влияние".

В августе американский госдепартамент потребовал от всех Институтов Конфуция в США зарегистрироваться в качестве иностранных миссий.

Ранее глава Пентагона рассказал, как США будут сдерживать Россию и Китай.

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Китай США Конфуций Майк Помпео

Источник: Интерфакс

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